В Мурино после ДТП затруднено движение

Очередной водитель такси угодил в аварию.
В ночь на 21 ноября в Мурино произошла авария с участием таксиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Охтинской алле. Там по непонятной причине столкнулись «Мазда» и такси. Свидетели отметили, что автомобиль словно «припарковался» в иномарку. По предварительным данным, никто не пострадал. В итоге движение на участке дороги затруденно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулковское шоссе стоит в «мертвой» пробке из-за ДТП с фурами.