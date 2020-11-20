В Мурино после ДТП затруднено движение

Очередной водитель такси угодил в аварию.

В ночь на 21 ноября в Мурино произошла авария с участием таксиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Охтинской алле. Там по непонятной причине столкнулись «Мазда» и такси. Свидетели отметили, что автомобиль словно «припарковался» в иномарку. По предварительным данным, никто не пострадал. В итоге движение на участке дороги затруденно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулковское шоссе стоит в «мертвой» пробке из-за ДТП с фурами.