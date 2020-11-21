«Компьютерный мастер» обчистил две квартиры в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в двух квартирных кражах. Им оказался 26-летний мужчина. Он представлялся компьютерным мастером и проникал в квартиры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, жертвой злоумышленника оказался 68-летний мужчина. Он обратился в полицию и сообщил о том, что неизвестный под предлогом ремонта компьютера зашел к нему в дом. За оказание услуг он потребовал 150 тыс. рублей. Получив деньги, он удалился.

Спустя некоторое время в полицию обратился 81-летний пенсионер. Он рассказал, что в конце июля к нему в квартиру пришел компьютерный мастер и унес оттуда 53 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор. По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже.