В Петербурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка с инвалидностью

В Петербурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка с инвалидностью
Суд рассмотрит уголовное дело по существу. Фото: pixabay.com

В Северной столице мужчина планировал убить подростка с инвалидностью, сбросив его с третьего этажа. Ребенку оказана медицинская помощь.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент с покушением на убийство произошел вечером накануне, 20 ноября в одной из квартир по улице Дыбенко.

По версии следствия, злоумышленник схватил на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, и перекинул его через оконный проем лоджии с третьего этажа.

Свой преступный умысел мужчина реализовать не смог. Мальчику оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснения обстоятельств случившегося. Решается вопрос в отношении подозреваемого о выборе меры пресечения.

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