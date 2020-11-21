«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме лазурного цвета

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме лазурного цвета
«Зенит» сыграет в лазурной форме. Фото: https://t.me/fczenit

Петербургский «Зенит» в субботу, 21 ноября, сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Футболисты «Ахмата» выйдут на поле в бело-зеленой форме, вратарь — в красном.

На матче ожидается до восемь тысяч зрителей. «Зенит» поддержат 150 фанатов. Матч состоится в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В этом матче не сможет принять участие нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Иранский форвард продолжает восстанавливаться после перенесенной ангины.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе вводят новые ограничения и теперь никому нельзя приходить на спортивные мероприятия. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 5 декабря состоится матч между «Зенитом» и «Уралом».

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