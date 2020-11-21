В Выборгском районе появится памятник Хо Ши Мину в следующем году

В Выборгском районе появится памятник Хо Ши Мину в следующем году
Хо Ши Мин. Фото: Викисклад

Памятник будет установлен на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

Как сообщают в Смольном, место установления мемориала первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину сегодня, 21 ноября, посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В сентябре прошлого года на встрече с вьетнамскими коллегами мы договорились об открытии памятника Хо Ши Мину, а в октябре этого — установили закладной камень на улице Хошимина, названной в честь города-побратима Санкт-Петербурга», – заявил парламентарий.

Отмечается, что памятник будет изготовлен и установлен силами вьетнамской стороны. Территорию благоустроит администрация Выборгского района.

Памятник будет выполнен из бронзы. Его высота составит 3-4 метра. Смотреть Хо Ши Мин будет на восток, в сторону Вьетнама. Постамент будет выполнен из камня, высота – 2 метра.

Открытие монумента запланировано на 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти отреставрировали 12 памятников культурного наследия.

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В Выборгском районе появится памятник Хо Ши Мину в следующем году