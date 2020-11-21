Петербург третий год подряд отмечен в докладе Минфина о лучших практиках использования бюджета

Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Сразу два проекта из Санкт-Петербурга стали победителями конкурса, организованного Министерством финансов и Научно-исследовательским финансовым институтом.

Как сообщает комитет финансов Петербурга, конкурс прошел онлайн 20 ноября на площадке РИА ТАСС. В пресс-конференции приняли участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, директор НИФИ Владимир Назаров, руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Владимир Вагин, председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, представители других регионов страны.

Из Петербурга в номинации «Самый оригинальный проект» победила инициатива Марии Варламовой «Душевой пункт для бездомных людей». По результатам конкурса проект получил более 28 тысяч голосов в свою поддержку. Инициатива Ивана Серапина «Ремонт библиотеки на Морской» в Василеостровском районе стала финалистом.

Во второй части мероприятия в качестве лучшей практики Международного сотрудничества в сфере инициативного бюджетирования был отмечен опыт Санкт-Петербурга по организации Международного форума общественного участия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный хочет организовать круглосуточное тестирование на коронавирус в Петербурге.