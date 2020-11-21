«Вопрос закрыт». Харитонов выступил категорически против примирения с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов исключил примирение с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым. Об этом сообщает News.ru.

«Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть с ним только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня вопрос закрыт», — сказал Харитонов.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Харитонов был избит Яндиевым в Москве. Драка произошло в «Лужниках». После этого Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга, у него также диагностировали травму правого глаза и перелом носа. Сейчас Яндиев задержан в качестве подозреваемого по делу о драке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым. Дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».