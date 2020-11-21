«Вопрос закрыт». Харитонов выступил категорически против примирения с Яндиевым

«Вопрос закрыт». Харитонов выступил категорически против примирения с Яндиевым
Сергей Харитонов. Фото: instagram.com/kharitonovmma

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов исключил примирение с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым. Об этом сообщает News.ru.

«Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть с ним только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня вопрос закрыт», — сказал Харитонов.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Харитонов был избит Яндиевым в Москве. Драка произошло в «Лужниках». После этого Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга, у него также диагностировали травму правого глаза и перелом носа. Сейчас Яндиев задержан в качестве подозреваемого по делу о драке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым. Дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адам яндиев драка Сергей Харитонов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы голосуют за продажу алкоголя до 23 часов
В трамвай с пассажирами врезался самосвал на Энгельса
«Вопрос закрыт». Харитонов выступил категорически против примирения с Яндиевым
Петербург третий год подряд отмечен в докладе Минфина о лучших практиках ...
Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом
Армении передали образцы российской вакцины «Спутник V»
В ночной клуб на Дунайском проспекте после 23:00 нагрянула полиция
В Выборгском районе появится памятник Хо Ши Мину в следующем году