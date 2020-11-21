Боярский не понимает, почему Дзюбу лишили капитанской повязки

Боярский заявил, что не согласен с Семаком. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Боярский заявил, что не согласен с Семаком. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Актер убежден, что Семак просто боится осуждения и поэтому принял такое решение.

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал лишение футболиста «Зенита» Артема Дзюбы капитанской повязки. Своим мнением актер поделился в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что недоволен решение главного тренера команды Сергея Семака, который не захотел назначать Дзюбу капитаном в 15-м туре «Тинькофф РПЛ». Боярский убежден, что скандал, развернувшийся вокруг личности Дзюбы, не должен влиять на спортивную карьеру игрока.

Артист считает, что поступок Семак обусловлен осторожностью.

«Это не по-мужски. Трусость, вот и всё. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато»,

— сказал он.

В трусости Боярский обвинил также тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Актер считает, что эти обстоятельства вряд ли серьезно отразятся на Дзюбе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен может стать капитаном «Зенита» до конца 2020 года.