Ловрен может стать капитаном «Зенита» до конца 2020 года

Футболист временно заменив Дзюбу, который оказался в центре секс-скандала.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сегодня, 21 ноября, прокомментировал встречу своих подопечных с «Ахматом». Матч завершился ничьей, и специалист надеется, что футболисты придут в себя и будут идти к новым победам.

Он также заявил, что хорватский защитник Деян Ловрен может до конца 2020 года остаться на месте капитана команды. Он получил капитанскую команду 8 ноября перед матчем с «Краснодаром», заменив Артема Дзюбу. Семак считает, что пока ничего менять не стоит.

Напоминаем, что Дзюба лишился своего статуса после того, как в сеть попало видео эротического содержания, главным героем которого стал «сине-бело-голубой». После этого футболисту запретили играть за сборную в ноябре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба отдал звание лучшего игрока Сутормину. Полузащитник считает поступок футболиста по-настоящему мужским.