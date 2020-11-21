Друзья Дзюбы уверяют, что футболист не разводится с женой

Дзюба не будет разводиться с женой. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Дзюба не будет разводиться с женой. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

До этого ходили слухи о расставании супругом из-за секс-скандала.

Друзья футболиста Артема Дзюбы опровергли информацию о разводе «зенитовца» с супругой. Об этом пишет «360». Источники уверяют, что Артем и Кристина смогли построить крепкие отношения и их невозможно разрушить подобными вещами. Также уточняется, что у супругов есть веский повод оставаться вместе.

Другие люди, тоже называющие себя друзьями семьи, уверяли прессу, что супруга Дзюбы обиделась на него и собирается расторгать брак. Напоминаем, что поводом для расставания назвали видео, опубликованное в сети, на котором футболист самоудовлетворяется.

Известно, что пара воспитывает двух маленьких мальчиков: Никиту и Максима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский не понимает, почему Дзюбу лишили капитанской повязки. Актер убежден, что Семак просто боится осуждения и поэтому принял такое решение.