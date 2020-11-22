В Петроградском районе нашли десять «резиновых» квартир с мигрантами

В Петроградском районе нашли десять «резиновых» квартир с мигрантами
Всего проверили более 2,6 тыс. квартир в 99 жилых домах.. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции провели рейд в жилых домах Петроградского района и нашли десять «резиновых» квартир.

В рейде участвовали около 60 участковых. Всего проверили более 2,6 тыс. квартир в 99 жилых домах, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате проверки выявлены десять квартир, в которых обнаружены факты массового проживания иностранных граждан.

Квартиры с нарушениями обнаружены на Каменноостровском проспекте, Кронверском проспекте и Большом проспекте П.С.

В полицию доставили около 30 иностранных граждан, которых привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Приморского района Петербурга обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В его квартире по документам проживало 125 мигрантов из ближнего зарубежья.

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