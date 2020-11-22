Съемки шоу «Танцы» приостановили из-за коронавируса

Создатели шоу решили не подвергать риску здоровье людей, причастных к проекту. Скриншот: YouTube/Танцы на ТНТ

Создатели шоу решили не подвергать риску здоровье людей, причастных к проекту. Скриншот: YouTube/Танцы на ТНТ

Телеведущая популярного проекта «Танцы на ТНТ» Ляйсан Утяшева заявила в эфире программы, что съемки «Танцев» приостановлены из-за обнаруженного коронавируса у участников.

Оказалось, что коронавирусная инфекция подтвердилась у троих конкурсантов. Положительные результаты тестов получили Раш, Света Камбур и Брайан Опоку. По предварительной информации, с коронавирусом также госпитализирован хореограф Игорь Рудник, пишет «Газета.ru».

Ляйсан Утяшева заявила, что организаторы шоу приняли решение приостановить съемки, чтобы не подвергать опасности здоровье участников и всех причастных к проекту. Телеведущая добавила, что «Танцы» вернутся к работе в начале следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джуд Лоу прокомментировал отстранение Джонни Деппа от съемок в «Фантастических тварях».