В центре Москвы могут установить памятник Кобзону

В центре Москвы могут установить памятник певцу Иосифу Кобзону. Об этом рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Монумент планируют поставить в Оружейном переулке. Официально запрос об его установке еще не рассматривался.

Как сообщили РИА Новости, Герасимов отметил, в настоящее время обсуждаются предполагаемые варианты адресов, где вероятнее всего памятник певцу может быть установлен. И добавил, что будут учитываться отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Его не стало 30 августа 2018 года.