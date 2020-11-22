В центре Москвы могут установить памятник Кобзону

В центре Москвы могут установить памятник Кобзону
Иосиф Кобзон. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В центре Москвы могут установить памятник певцу Иосифу Кобзону. Об этом рассказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Монумент планируют поставить в Оружейном переулке. Официально запрос об его установке еще не рассматривался.

Как сообщили РИА Новости, Герасимов отметил, в настоящее время обсуждаются предполагаемые варианты адресов, где вероятнее всего памятник певцу может быть установлен. И добавил, что будут учитываться отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Его не стало 30 августа 2018 года.

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