Пулково 23 ноября работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все самолеты. Запланированные рейсы вылетят без задержек и отмен.

Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, к 4:00 информации о задержанных вылетах не поступало. Все прибывающие и убывающие рейсы будут выполнены точно в срок, как указано в расписании.

Отметим, что в среду, 18 ноября, в Пулково были значительные проблемы с задержкой рейсов. Причиной стали погодные условия. В Петербурге выпал первый снег, который и доставил неудобства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали похитителей элитной парфюмерии на 10 тысяч рублей. К совершению преступления оказались причастны двое пассажиров в возрасте 20 и 21 года, вылетающих в Москву.