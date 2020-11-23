Брагин прокомментировал победу СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу команды над «Амуром» (5:3) в матче чемпионата КХЛ.

По его словам, СКА удалось выиграть за счет игры в большинстве.

«Непросто вошли в игру. В первом периоде было мало позитивного, но второй и третий сыграли более или менее в свою силу. Большинство неплохо сработало, поэтому пришла победа», — отметил он.

Напомним, СКА обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч состоялся в воскресенье, 22 ноября, в «Ледовом дворце» и завершился со счетом 5:3 в пользу петербуржцев. В составе петербургского клуба отличились Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Каменев и финн Йоонас Кемппайнен. Следующий матч состоится 24 ноября. СКА сыграет с «Барысом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.