В полиции рассказали о травмах мальчика-аутиста, которого отчим выбросил из окна на Дыбенко

В пятницу, 20 ноября, около 21:30 в дежурную часть полиции поступила информация о том, что с балкона 3-го этажа одного из домов на улице Дыбенко мужчина сбросил ребенка.

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик, ученик школы-интерната, имеющий особенности в развитии. В результате ребенка пришлось срочно госпитализировать в НИИ Скорой помощи. Как объяснила мать школьника, в этот день между нею и ее сожителем не было никаких ссор: пара забрала ребенка с учёбы и приехала домой.

Однако позже мужчина внезапно открыл балконную дверь и стал выбрасывать на улицу вещи. Когда мать мальчика вышла на улицу, чтобы собрать выкинутое, она нашла на земле своего сына, а рядом — и самого сожителя, который выпрыгнул вслед за ребенком. У школьника диагностировали компрессионный перелом позвоночника, закрытый переломом обоих поперечных отростков позвоночника и множественные переломы таза — состояние оценивают, как тяжелое.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский районный суд заключил под стражу петербуржца, выбросившего ребенка из окна, до 20 января 2021 года.