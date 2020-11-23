Власти Петербурга получат полномочия для контроля за работой кальянных

Власти Петербурга получат полномочия для контроля за работой кальянных
"В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга уже начинается работа над законопроектом, который установит необходимые требования к кальянным клубам в области пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, а также охраны правопорядка", - прокомментировал Макаров. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В среду, 25 ноября, парламентарии Северной столицы рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Закон СПб «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

В частности, документ включает в себя полномочия города в установлении ограничений на потребление не только табака, но и любой продукции, в которой содержится никотин. Отдельно в законопроекте оговаривается введение аналогичных полномочий властей Петербурга в отношении курения кальянов в общественных местах.

Этот закон, — поделился председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, — поможет городу регулировать деятельность кальянных клубов, в последнее время создающих проблемы. Жителей Петербурга, помимо очевидного вреда для здоровья, беспокоят запахи, задымление, использование открытого огня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как в Законодательном Собрании относятся к вакцинации против коронавируса.

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