Жителя Петербурга признали виновным в организации убийства своего отца

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Фото: pixabay

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Фото: pixabay

В Петербурге вынесли приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в организации убийства собственного отца.

По данным следствия, мужчина хотел заполучить наследство от своего 68-летнего отца, с которым у него были напряженные отношения, и решил прибегнуть к помощи наемного убийцы. Для этого он привлек к поиску исполнителя знакомого, заплатив ему 50 тысяч рублей. Приятель, в свою очередь, разыскал 36-летнего жителя Ленобласти, который согласился выполнить поставленную задачу за 400 тысяч рублей.

В апреле прошлого года в одном из домов на Полевой улице в Парголово исполнитель трижды выстрелил в грудь и живот жертвы — пожилой мужчина скончался в больнице. Отметим, что сам киллер также умер летом 2019-го. Причиной смерти стало заболевание, какое конкретно — не уточняется. Организатор убийства получил 15 лет лишения свободы в колонии сроков режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова мужчина в пылу пьяной ссоры напал с ножом на своего 75-летнего отца.