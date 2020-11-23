На Маршала Захарова мужчина ударил ножом своего 75-летнего отца

На Маршала Захарова мужчина ударил ножом своего 75-летнего отца
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111. Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

В воскресенье, 22 ноября, в одном из домов по улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга мужчина напал с ножом на собственного пожилого отца.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, около четырех часов дня между 40-летним безработным жителем квартиры и его 75-летним отцом в ходе совместного распития алкоголя разгорелась ссора.

В эмоциональном порыве, 40-летний петербуржец схватил нож и ударил им пенсионера. В результате пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины проникающее колото-резаное торако-абдоминальное ранение с повреждением диафрагмы. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дыбенко мужчина выкинул ребенка своей сожительницы из окна.

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