На Маршала Захарова мужчина ударил ножом своего 75-летнего отца

В воскресенье, 22 ноября, в одном из домов по улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга мужчина напал с ножом на собственного пожилого отца.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, около четырех часов дня между 40-летним безработным жителем квартиры и его 75-летним отцом в ходе совместного распития алкоголя разгорелась ссора.

В эмоциональном порыве, 40-летний петербуржец схватил нож и ударил им пенсионера. В результате пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины проникающее колото-резаное торако-абдоминальное ранение с повреждением диафрагмы. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дыбенко мужчина выкинул ребенка своей сожительницы из окна.