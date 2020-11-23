На набережной Карповки появились картонные ангел и медсестра: фоторепортаж Gazeta.SPb

Инсталляцию подготовил местный уличный художник, желающий отблагодарить медиков, погибших во время пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге, на набережной реки Карповки, появились две картонные фигуры врача и ангела. У них на плечах висят медицинские сумки. Один из них явно собирается отправляться на небо после выполненного долго на земле. Видимо, автор работы хотел таким образом сравнить врачей с ангелами, которые отдают свою жизнь, чтобы помочь коронавирусным пациентам. Корреспондент Gazeta.SPb запечатлел две фигуры, которые, возможно, совсем скоро будут демонтированы. Нельзя не отметить, что курение вредит здоровью.

Напоминаем, что недалеко от этого места власти пообещали установить памятник в виде ангела. Таким образом хотят увековечить подвиг всех медицинских работников, которые скончались во время пандемии. Там уже установлена соответствующая табличка, горожане носят туда цветы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на месте будущего памятника погибшим в пандемию врачам Петербурга появились ангел и медсестра.