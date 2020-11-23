На набережной Карповки появились картонные ангел и медсестра: фоторепортаж Gazeta.SPb

На набережной Карповки появились картонные ангел и медсестра: фоторепортаж Gazeta.SPb
Ангел и медсестра стоят у набережной. Gazeta.SPb напоминает, что курить вредно. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников

Инсталляцию подготовил местный уличный художник, желающий отблагодарить медиков, погибших во время пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге, на набережной реки Карповки, появились две картонные фигуры врача и ангела. У них на плечах висят медицинские сумки. Один из них явно собирается отправляться на небо после выполненного долго на земле. Видимо, автор работы хотел таким образом сравнить врачей с ангелами, которые отдают свою жизнь, чтобы помочь коронавирусным пациентам. Корреспондент Gazeta.SPb запечатлел две фигуры, которые, возможно, совсем скоро будут демонтированы. Нельзя не отметить, что курение вредит здоровью.

У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников
У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников
У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников
У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников
У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников
У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников
У набережной Карповки появилась инсталяция. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников

Напоминаем, что недалеко от этого места власти пообещали установить памятник в виде ангела. Таким образом хотят увековечить подвиг всех медицинских работников, которые скончались во время пандемии. Там уже установлена соответствующая табличка, горожане носят туда цветы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на месте будущего памятника погибшим в пандемию врачам Петербурга появились ангел и медсестра.

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