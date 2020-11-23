В Петербурге таксист, виновный в смерти матери трех детей, не сядет в тюрьму, но заплатит 4 млн рублей

Женщина умерла от полученных травм на глазах у младших сыновей.

Смольнинский районный суд признал виновным таксиста, из-за неосторожности которого погибла пешеход на Суворовском проспекте. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, а также водителя обязали выплатить 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Потерпевшая сторона надеялась отсудить около 15 миллионов рублей, а также заявила, что не верит в раскаяние мужчины. Обвиняемый признал свою вину и просил не изолировать его от общества.

Напоминаем, что инцидент произошел в Центральном районе 18 мая. Таксист сначала спровоцировал массовую аварию, а затем стал виновником падения дорожного знака на 45-летнюю пешеходку. Женщина получила серьезные травмы, ставшие причиной смерти. Гибель произошла на глазах у маленьких детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на проспекте Энгельса спровоцировало трамвайную пробку.