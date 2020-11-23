Создатель популярных музеев в Петербурге умер при загадочных обстоятельствах

По предварительным данным, причиной смерти могла стать болезнь.

Создатель музеев «Дом вверх дном» и «Внутри человека» Александр Донской умер в воскресенье при загадочных обстоятельствах. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября, пишет «Комсомольская права – Санкт-Петербург». Информацию уже подтвердил отец предпринимателя.

По предварительным данным, Донской скончался из-за болезни, но о каком недуге идет речь – непонятно. Обстоятельства инцидента выясняются. Уточняется, что у мужчины остались жена и два маленьких сына.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на 85-м году жизни умер режиссер Роман Виктюк. Точная причина смерти деятеля культуры не называется, однако известно, что 27 октября Виктюк был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.