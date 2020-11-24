В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года

В Петербурге производство вакцины от коронавируса могут запустить до конца года. Об этом рассказал председатель правления некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант.

По его словам, это даст возможность обеспечить людей из групп риска. Специалист также отметил, что соглашения на производство препаратов от коронавируса имеют петербургские компании «Биокад» и «Фармасинтез-Норд».

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Голант указал, что с первого квартала 2021 года в городе можно будет наладить производство препаратов от Covid-19, которыми будут обеспечиваться люди из групп риска, а после вакцины поступят в розничную продажу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за Covid-19.