В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года

В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

В Петербурге производство вакцины от коронавируса могут запустить до конца года. Об этом рассказал председатель правления некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант.

По его словам, это даст возможность обеспечить людей из групп риска. Специалист также отметил, что соглашения на производство препаратов от коронавируса имеют петербургские компании «Биокад» и «Фармасинтез-Норд».

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Голант указал, что с первого квартала 2021 года в городе можно будет наладить производство препаратов от Covid-19, которыми будут обеспечиваться люди из групп риска, а после вакцины поступят в розничную продажу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Галкин поделился неудачными фотографиями своей юности
В петербургской поликлинике бесплатно выдают лекарство от коронавируса
Врач назвал условие приостановки роста новых случаев Covid-19 в России
Мясников назвал болезни, вызывающие ночные кошмары
В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года
Мужчина и женщина пострадали в ДТП на Университетской набережной, виновник ...
В Петербурге назвали самые популярные маршруты общественного транспорта
Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за ...