В Петербурге пробки утром 24 ноября оцениваются в три балла

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах города.

Во вторник, 24 ноября, к 8 часам утра дорожная ситуация оценивается в 3 балла. Через час пробки вырастут до 4 баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Так, красным отмечены участки на улице Академика Крылова, Каменноостровском проспекте, улице Льва Толстого, Большом проспекте Петроградской стороны, Уральской улице, Приморском проспекте, Дворцовой набережной и Невском проспекте.

Крупные заторы также образовались на набережных Черной речки и реки Карповки, Заневском и Новочеркасском проспектах, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 21 ноября до мая 2021 года ограничат движение по ряду улиц.