Петербург во вторник ожидают похолодание и дождь со снегом

Не обойдется без кратковременных дождей и мокрого снега. Фото: pixabay.com

Не обойдется без кратковременных дождей и мокрого снега. Фото: pixabay.com

В Петербурге сегодня метеорологические условия продолжит формировать циклон, но он разворачивается к региону холодной частью.

По прогнозу специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, во вторник, 24 ноября, горожан ожидает облачная с прояснениями погода, а также не обойдется без кратковременных дождей и мокрого снега.

Специалист рассказал на своей странице в Facebook, что столбики термометров поднимутся до 2-4 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге оцениваются в три балла. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.