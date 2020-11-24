В Госдуме приняли во II чтении проект федерального бюджета на следующий год

Во вторник, 24 ноября, депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что третье чтение пройдет 26 ноября.

На данный момент депутаты поддержали распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году. А также 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году.

Кроме этого, принято решение о направлении дополнительных 100 млрд рублей в случае ухудшения экономической ситуации и снижением доходов регионов в 2021 году.

«Поправки предусматривают перераспределение средств в рамках национальных проектов — объем средств растет с 2,2 трлн рублей в 2021 году до 2,7 трлн рублей в 2023 году. Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн рублей» — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон, меняющий порядок формирования кабмина.