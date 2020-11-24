В Госдуме приняли во II чтении проект федерального бюджета на следующий год

В Госдуме приняли во II чтении проект федерального бюджета на следующий год
Госдума рассмотрела законопроект во втором чтении. Фото: duma.gov.ru

Во вторник, 24 ноября, депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что третье чтение пройдет 26 ноября.

На данный момент депутаты поддержали распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году. А также 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году.

Кроме этого, принято решение о направлении дополнительных 100 млрд рублей в случае ухудшения экономической ситуации и снижением доходов регионов в 2021 году.

«Поправки предусматривают перераспределение средств в рамках национальных проектов — объем средств растет с 2,2 трлн рублей в 2021 году до 2,7 трлн рублей в 2023 году. Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн рублей» — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон, меняющий порядок формирования кабмина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Госдума РФ федеральный бюджет финансирование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Не хватит почти 90 млрд: депутаты в третьем чтении примут бюджет Петербурга ...
В Госдуме приняли во II чтении проект федерального бюджета на следующий год
«Пьян, требований не выдвигает»: стали известные новые ...
Денис Четырбок: в Петербурге появятся специальные зоны для граффити
Реставрация чугунных печей из усадебного дома в «Монрепо» ...
Пансионат «Стрельна» заплатит 200 тыс. рублей за нарушение ...
Setl Group приступил к строительству 3 и 4 корпусов ЖК «Солнечный город. ...
Полиция ведет переговоры с жителем Колпино, взявшим в заложники шестерых детей