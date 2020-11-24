В Петербурге тесты на Covid-19 за полгода подорожали на 20%

Объем тестирований на коронавирусную инфекцию в Северной столице вырос в 3 раза с мая текущего года, а вместе с этим и увеличилась стоимость процедуры.

Журналисты Peterburg2 сравнили цены в мае и ноябре в частных клиниках города и выявили увеличение стоимости на 20%.

Таким образом, издание привело данные клиник, в которых произошли изменения. Например, в центрах «Хеликс» тест на коронавирус полгода назад стоит 1200 рублей + 300 за взятие биоматериала. Сейчас стоимость составляет 1600 + 300 рублей.

В медицинском центре «Евромед Клиник» стоимость составляла 3100 рублей. На данный момент показатель цены увеличился на 16%. Новая сумма — 3 600.

«Кроме того, петербуржцы возмутились увеличением цен в аэропорту «Пулково». В августе сделать там ПЦР-тест можно было за 2200 рублей, а уже в сентябре стоимость подняли до 2550 рублей. Представители «Пулково» объяснили это дополнительными расходами на организацию предоставления услуги», — говорится в сообщении издания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки более 33 тыс. человек сдали тесты на коронавирус.