Трамп пообещал подать крупный иск о фальсификации результатов выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал подать крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах.

«Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!» — написал он в своем Twitter.

Таким образом он отреагировал на результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, который показал, что 79 процентов сторонников Трампа уверены в том, что выборы были «украдены».

«Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил», — отметил Трамп.

Опрос проводился с 10 по 19 ноября текущего года среди 1500 избирателей по всей стране, погрешность составляет 2,5 процента.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.