Байден рассказал, при каком условии встретится с Трампом

Байден рассказал, при каком условии встретится с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден рассказал, при каком условии встретится с действующим главой государства Дональдом Трампом.

Он отметил, что готов встретится в Трампом, если тот попросит.

«Конечно, я встречусь, если он попросит», — цитируют Байдена журналисты его пула.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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