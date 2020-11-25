В Выборге собственник «Училище профессиональное» оштрафован на 200 тыс. рублей

Выборгский городской суд оштрафовал собственника объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщает администрация Ленинградской области в своем официальном Telegram-аккаунте, решение было принято в среду, 25 ноября.

Таким образом, собственник здания, которым является ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны, выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по сохранению объекта.

Данное здание «Училище профессиональное» расположено в городе Выборге по улице Крепостная.

Кроме этого, в сообщении властей региона говорится о том, что в настоящее время на рассмотрении в Выборгском городском суде находится ещё одно дело о халатном отношении собственника к памятнику культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборге нашли 73 килограмма товаров из Европы.