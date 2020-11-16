В Выборге нашли 73 килограмма товаров из Европы

В Выборге нашли 73 килограмма товаров из Европы
Санкционка подлежит уничтожению. Фото: Пресс-служба Выборгской таможни

Санкционные продукты изъяли и уничтожили.

На Центральном рынке в Выборге сегодня, 16 ноября, нашли 73 килограмма товаров из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.

Специалисты изъяли сыр, масло, колбасы, кофе и чай, которые были привезены на территорию России из Финляндии, Эстонии, Латвии, Дании и Германии. В ведомстве добавили, что у предпринимателей не нашлось разрешения на реализацию товаров. Весь товар пришлось изъять, а в дальнейшем его уничтожат.

Напоминаем, что людям можно провозить в Россию не более пяти килограммов санкционных товаров, находящихся в заводской упаковке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Россельхознадзоре заявили: после рейда на Полюстровском рынке уничтожено 400 кг «санкционки».

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