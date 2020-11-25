Депутаты предложили сделать Апраксин двор «зоной баров»

В Петербурге депутаты предложили отправить бары в Апраксин двор. Тогда там получится целая зона таких заведений, а любители «дыма» не смогут помешать остальным горожанам.

В среду, 25 ноября, в Петербурге началось очередное заседание Законодательного Собрания. В ходе собрания парламентарии предложили сделать Апраксин двор «зоной баров».

По мнению депутатов, там было бы удобно открыть и бары, и кальянные. В Апраксином дворе отдыхающие смогут гулять, не мешая местным жителям. Поздними вечерами горожане не будут слышать громкий смех и разговоры посетителей этих заведений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров выступил против кальянных. По его мнению, кальянные, открытые в помещениях жилых домов, создают серьезную проблему для жильцов, а также прививают молодым людям вредную привычку.