«Привитие вредной привычки»: Макаров выступил против кальянных

Кальянные, открытые в помещениях жилых домов, создают серьезную проблему для жильцов, а также прививают молодым людям вредную привычку. Такое заявление сделал председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Сегодня, 25 ноября, депутаты рассмотрели законопроект о регулировании деятельности кальянных в третьем чтении. В ходе собрания Макаров отметил, что данный законопроект включает в число полномочий города установление ограничений потребления не только табака, но и любой никотинсодержащей продукции.

«Принятие такого закона даст нам необходимую правовую основу для того, чтобы регулировать деятельность кальянных клубов», — заявил председатель ЗакСа.

Макаров также подчеркнул, что «дымные» заведения несут немалый риск для жильцов многоквартирных домов, где работают кальянные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице выработают критерии для работы кальянных.