К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей

Опустевшие вазоны с летними растениями на главных площадях и магистралях Северной столицы украсят новогодние композиции из срезки ели.
Хвойные композиции появятся на 42 объектах города, среди которых Исаакиевская и Сенная площади, Большая Конюшенная улица и Невский проспект, а также Таврический сад, информирует в среду, 25 ноября, пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.
Ели, срезанные для новогоднего оформления, выросли естественным путем на противопожарных полосах и в зоне линий электропередач — их удаляют во время расчистки территорий в целях обеспечения противопожарной безопасности.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга утвердило план проведения новогодних праздников: массовых увеселительных мероприятий, как и работающего в ночь на 1 января транспорта, ждать не стоит.