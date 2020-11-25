К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей

Ели появятся на 42 ключевых площадях и магистралях города. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Ели появятся на 42 ключевых площадях и магистралях города. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Опустевшие вазоны с летними растениями на главных площадях и магистралях Северной столицы украсят новогодние композиции из срезки ели.

Хвойные композиции появятся на 42 объектах города, среди которых Исаакиевская и Сенная площади, Большая Конюшенная улица и Невский проспект, а также Таврический сад, информирует в среду, 25 ноября, пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.

Ели, срезанные для новогоднего оформления, выросли естественным путем на противопожарных полосах и в зоне линий электропередач — их удаляют во время расчистки территорий в целях обеспечения противопожарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга утвердило план проведения новогодних праздников: массовых увеселительных мероприятий, как и работающего в ночь на 1 января транспорта, ждать не стоит.