К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей

К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей
Ели появятся на 42 ключевых площадях и магистралях города. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Опустевшие вазоны с летними растениями на главных площадях и магистралях Северной столицы украсят новогодние композиции из срезки ели.

Хвойные композиции появятся на 42 объектах города, среди которых Исаакиевская и Сенная площади, Большая Конюшенная улица и Невский проспект, а также Таврический сад, информирует в среду, 25 ноября, пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.

Ели, срезанные для новогоднего оформления, выросли естественным путем на противопожарных полосах и в зоне линий электропередач — их удаляют во время расчистки территорий в целях обеспечения противопожарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга утвердило план проведения новогодних праздников: массовых увеселительных мероприятий, как и работающего в ночь на 1 января транспорта, ждать не стоит.

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К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей