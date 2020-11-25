Беглов: в Петербурге достаточно плазмы для лечения пациентов с COVID-19

До конца года дополнительно планируется заготовить около 150 литров антиковидной плазмы. Фото: pixabay

До конца года дополнительно планируется заготовить около 150 литров антиковидной плазмы. Фото: pixabay

В среду, 25 ноября, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, который рассказал о текущей ситуации в городе.

По словам главы Северной столицы, на Городской станции переливания крови сейчас имеется достаточный фонд антиковидной донорской плазмы для всех групп крови. Беглов также отметил, что, хотя на данный момент плазмы хватает, её фонд требует постоянно пополнения. В том числе, потому, что в ней нуждается все большее число пациентов.

Переливание плазмы с антителами к COVID-19 — метод лечения, рекомендованный Минздравом и активно применяющийся в крупных петербургских медучреждения, таких как Боткинская, Мариинская и Александровская больницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что результаты тестирования на коронавирус будут загружать на Госуслуги.