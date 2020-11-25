В Ленобласти расследуют гибель двоих рабочих, которых придавило палетами с древесиной

Следователями Волосовского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть по неосторожности двоих человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

Инцидент произошел на территории ЗАО «Управление механизации №343». По данным следствия, двое монтажников, находясь на своем рабочем месте, занимались изготовлением неких изделий из пиломатериалов в непосредственной близости от палетов с уже готовой продукцией. Во время погрузки что-то пошло не так, и две палеты обрушились прямо на работавших рядом монтажников.

К сожалению, мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас следователи и криминалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают, что стало причиной внезапного обрушения палет, а также почему безопасность работников не была обеспечена должным образом.

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