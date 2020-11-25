В Петербурге благодаря мерам поддержки бизнеса сохранилось 10 тыс. рабочих мест

В Петербурге благодаря мерам поддержки бизнеса сохранилось 10 тыс. рабочих мест
В основном это производственные и торговые организации, сфера услуг, в том числе медицинские, туристические, транспортные компании. Фото: pixabay.com

В Северной столицы в рамках второго пакета мер поддержки бизнеса из бюджета города была выделена сумма в размере 2 млрд рублей.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, эти средства предусмотрели на выдачу займов для выплаты заработной платы коллективам, уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной платы и займов для поддержки и возобновления деятельности.

Отметим, что Фонд выдал 469 займов на общую сумму 1,6 млрд рублей. В работе еще находятся 95 заявок на сумму 313 млн рублей. Уже одобрены и вскоре будут выданы 42 займа на сумму 138 млн рублей.

Благодаря такой финансовой поддержке предприятий удалось сохранить почти 10 тысяч рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный разрешит общепиту работать в ТЦ при особом условии. При этом сами владельцы данного бизнеса просили властей о другом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Евгений Елин новости спб третий пакет мер поддержки бизнеса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге к работе с ковид-пациентами привлекли более 900 студентов-медиков
В Петербурге родители смогут внести пожелания в проект стандарта питания в школах
На Пискаревском проспекте пресекли работу нелегальной свалки в 2,5 гектара
В Петербурге благодаря мерам поддержки бизнеса сохранилось 10 тыс. рабочих мест
В Ленобласти расследуют гибель двоих рабочих, которых придавило палетами с ...
Петербург ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи
В школах Петербурга на карантине сидят 96 классов
Жители центрального района написали письмо Беглову с просьбой создать ...