Психологи попросили петербуржца не ругаться из-за масок

Они рекомендуют не вступать в конфликты с ковид-диссидентами и не проявлять настойчивость при просьбе надеть маску.

Профессор Елена Вакнина посоветовала петербуржцам не вступать в конфликты из-за того, что кто-то не надел медицинскую маску. Она напомнила, что нужно всегда помнить о рисках, прежде чем ругаться с кем-то. Своим мнением эксперт поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она отметила, что в Мурино из-за просьбы надеть маску произошла травма. В результате нее один из участников получил ножевые ранения, которые стали причиной его смерти.

«Думайте о последствиях. В той ситуации нападавший оказался непростым человеком без маски»,

— отметила психолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая петербурженка ударила и обматерила полицейского за просьбу надеть маску.