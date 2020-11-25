В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели монтажников под паллетами на заводе

Предположительно, имели место быть нарушения правил охраны труда.

В Волосовском районе Петербурга возбудили уголовное дело из-за нарушений правил охраны труда. По предварительным данным, именно это стало причиной гибели двух монтажников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу.

Отмечается, что все произошло на территории ЗАО «Управление механизации № 343». Двое мужчин занимались изготовлением пиломатериалов недалеко от места для хранения паллетов. Во время их погрузки два паллета рухнули на рабочих, которые получили серьезные травмы и скончались на месте.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уголовное дело открыли после гибели трех пенсионеров при пожаре на Красных Командиров.