«Прощай, великий!». «Зенит» простился с Марадоной

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Диего Марадона. Фото: Михаил Киреев/Baltphoto

Петербургский «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью легенды мирового футбола Диего Марадоны.

«Прощай, великий!», — говорится в сообщении петербургского клуба в Twitter.

В среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. По сообщениям СМИ, у него произошел сердечный приступ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шестидесятилетний Марадона был госпитализирован 30 октября для проведения медицинского обследования. Позже появилась информация о том, что спортсмен перенес операцию на мозге, а 12 ноября Марадону отправили домой.

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