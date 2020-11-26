В Петербурге ссора мигрантов закончилась госпитализацией

В Петербурге ссора мигрантов закончилась госпитализацией
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства, при которых мигрант получил ножевое ранение в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 25 ноября в квартире дома №19 по Малой Морской улице ножевое ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили гражданина Узбекистана с ножевыми ранениями в области спины и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительной информации, знакомый потерпевшего на фоне возникшей ссоры на почве неприязненных отношений нанес ему ножевые ранения и сбежал.

Потерпевший попал в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки, ранами спины и в шоковом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области задержали 55-летнюю женщину, которая ударила ножом своего мужа-ровесника. Все произошло 3 ноября в деревне Извара в Волосовском районе области. О происшествии в полицию сообщила диспетчер скорой помощи.

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