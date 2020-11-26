В Токсовском тоннеле на КАД изменили схему движения транспорта

Изменения будут действительны несколько дней в связи с дорожными работами.

В Токсовском тоннеле в составе КАД изменится схема движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что на участке дороги будут ремонтировать мастичный деформационный шов на железобетонной плите. В связи с этим 28 и 29 ноября будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. При этом движение по направлению из Санкт-Петербургу и Ленинградскую область будет осуществляться в штатном режиме.

«Работы будут производиться два дня подряд в период с 08:00 до 18:00, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале, будет перекрываться одна половина проезжей части тоннеля, затем вторая. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч»,

— добавил Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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