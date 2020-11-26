В ГИБДД уточнили наказание для водителей за разговоры по мобильному во время движения

В ГИБДД уточнили наказание для водителей за разговоры по мобильному во время движения
По аналогичной системе будут выписывать штрафы и за непристегнутые ремнецу безопасности. Фото: pixabay

Нарушителей, разговаривающих за рулем, будут определять при помощи модуля, встроенного в камеры фото- и видеофиксации «Стрелка-360». В ГИБДД пояснили, как планируют избегать ошибок, когда камера принимает за телефон другой предмет в руке водителя.

Система отслеживания, в целях предотвращения ошибок, будет делать десять фотографий высокого качества для того, чтобы потом можно было проверить, действительно ли автомобилист говорил по телефону, и, в случае нарушения, выписать штраф.

Начальник ГИБДД Михаил Черников уже направил письмо с разъяснением правил наказания первому замминистру внутренних дел Александру Горовому. Глава ГИБДД также заявил, что новый модуль установлен уже на восьми средствах фиксации. По аналогичной системе будут выписывать штрафы за непристегнутые ремни безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД получат новые приборы для выявления нетрезвых водителей.

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