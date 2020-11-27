В Тихвинском районе хозпостройка полыхала на 15 «квадратах»

В Тихвинском районе хозпостройка полыхала на 15 &#171;квадратах&#187;
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти загорелась хозпостройка. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 27 ноября, в деревне Бор. Сигнал о ЧП поступил в 00:57. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на ликвидацию пожара огнеборцам потребовался примерно час. К 1:55 пламя полностью потушили.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево пожарные час тушили обстановку в квартире.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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