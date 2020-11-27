Власти Петербурга проверят перевод офисных сотрудников на «удаленку»

Власти Петербурга проверят перевод офисных сотрудников на &#171;удаленку&#187;
проверкой займется Ситуационный центр. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин поручил проверить перевод офисных сотрудников на удаленный формат работы.

По его словам, именно офисные сотрудники составляют большую часть заболевших коронавирусом в городе. Проверку осуществит ситуационный центр при Правительстве Петербурга.

Как сообщили в администрации губернатора, в ходе обсуждения соблюдения мер безопасности в городе в период предстоящих праздников Елин получил сформировать реестр мероприятий, которые получат согласование от профильных комитетов Петербурга.

Петербуржцы смогут ознакомиться с ним на сайте комитета по культуре города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским чиновникам запретили покидать город в новогодние праздники. Данная рекомендация связана с ростом заболеваемости Covid-19 в городе. Это была устная просьба губернатора Александра Беглова.

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