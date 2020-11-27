На Вертолетной трое неизвестных похитили студента и перерезали ему вены

В Московском районе Петербурга студент заявил в полицию о похищении. Неизвестные в масках увезли его на черном автомобиле, а после выбросили на трассе.

Инцидент произошел в среду, 25 ноября. В отдел полиции обратился 20-летний горожанин. Он рассказал, что у дома №7 на Вертолетной улице его насильно посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. В автомобиле потерпевшему нанесли резаные раны на внутренних поверхностях кистей рук.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные не выдвигали требований и ничего не забирали у заявителя. Спустя какое-то время его выкинули на обочину трассы. До своего дома молодому человеку пришлось добираться пешком. Марку машины и номер он не запомнил.

На следующий день в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации студента с резаными ранами обоих предплечий и ссадиной левого предплечья. Ему оказали медпомощь и отпустили домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина похитил девушку и увез ее в соседнюю деревню.