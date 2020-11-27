Резонансные ДТП недели в Петербурге

Петербург завершает рабочую неделю ДТП со сбитой коляской на Шпалерной улице. Начиналась неделя не лучше — Gazeta.SPb рассказывает о серьезных авариях в Северной столице за последние дни.

Предыдущая неделя закончилась громким ДТП с участием дочери актера из сериала «Убойная сила», обсуждение которого перетекло и на понедельник. В аварию, как утверждали очевидцы, попала Анна Тютрюмова, гендиректор кинокомпании «АТК-Студио». Пищу для обсуждений пользователи социальных сетей нашли в опубликованном видео, на котором женщина, похожая на дочь актера, ведет себя не самым вежливым образом, общаясь с другим водителем.

Затянулось и обсуждение ДТП с участием угнанного Infiniti. Сам инцидент произошел 22 ноября, когда после погони погони на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек водитель совершил ДТП с автомобилем Renault Logan и попытался скрыться. Во вторник, 24 ноября, суд принял решение арестовать водителя. Следователи считают, что по вине пьяного автомобилиста пострадали три человека, один из них, женщина, скончался. Известно, что прав на управление автомобилем у злоумышленника не было.

В понедельник, 23 ноября, виновник еще одной аварии скрылся. ДТП произошло на Университетской набережной, двое получили травмы.

Еще один пьяный водитель устроил массовое ДТП на Дунайском проспекте. По словам очевидцев, автомобиль собрал перед собой две машины такси, авто службы безопасности и еще одну легковушку.

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 25 ноября. По предварительной информации, водитель Kia Rio, выезжая с дворовой территории, не предоставил преимущество Ford Focus. В результате пассажирка Kia скончалась, а водитель попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему оказали медицинскую помощь, после чего он был задержан. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Наконец, 26 ноября на Шпалерной улице Volkswagen Polo сбил мать с двумя детьми. По данным правоохранителей, женщина с трехлетней дочерью и полугодовалым мальчиком в коляске переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Сейчас дети находятся в больнице.