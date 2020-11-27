В Петербурге ловили «ковид-диссидентов» у «Владимирской»

Было поймано несколько десятков нарушителей. Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Было поймано несколько десятков нарушителей. Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Горожан штрафуют за отсутствие масок на 4 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 ноября, следили за соблюдением мер предосторожности у станции метро «Владимирская». Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности искали тех, кто отказывается носить средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также проверка была организована на Кузнечном рынке. В результате было составлено несколько десятков протоколов об административных правонарушениях. Те граждане, которые отказывались надевать маски, должны будут выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

«Мы видим тенденцию, что граждане стали более дисциплинированы, нарушений становится меньше, но это не повод сбавлять обороты проверочных мероприятий»,

– прокомментировала председатель комитета Ольга Аришина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе полицейские провели рейды по «резиновым» квартирам.