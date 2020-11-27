В Минздраве уверены, что коронавирус покинет Россию в следующем году

В Минздраве уверены, что коронавирус покинет Россию в следующем году
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

В Минздраве рассказали, когда в России закончится эпидемия коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, эпидемия коронавируса, скорее всего, завершиться в следующем году. Он отметил, что государство делает для этого всё необходимое.

«Мы все для этого делаем», — сказал Мурашко.

Также он отметил, что массовая вакцинация должна начаться в январе или феврале 2021 года.

С начала ведения статистики по пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

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