Вакцина «Спутник V» показала эффективность в Белоруссии около 95%

Вакцина &#171;Спутник V&#187; показала эффективность в Белоруссии около 95%
Россия и Белоруссия оптимистично настроены по поводу вакцины. Фото: pixabay.com

Российская вакцина против коронавирусной инфекции показала внушающие результаты в Белоруссии. Клинические испытания выявили эффективность на уровне 95%.

Данные об этом сообщил в пятницу, 27 ноября, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

Отмечается, что участие в испытаниях препарата приняли 100 граждан страны. Примерно 95% тестирований оказались эффективными.

Кроме этого, Дмитрий Мезенцев добавил, что в Москве и Минске оптимистично настроены на совместную работу для дальнейших испытаний «Спутник V». На данный момент в России ждут пока республика Беларусь зарегистрирует вакцину в соответствии со всеми правилами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Германии заявили о новой версии появления коронавируса в мире.

По словам эпидемиолога, опасный штамм инфекции появился на севере Италии, а уже позже распространился по всему миру.

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