Вакцина «Спутник V» показала эффективность в Белоруссии около 95%

Российская вакцина против коронавирусной инфекции показала внушающие результаты в Белоруссии. Клинические испытания выявили эффективность на уровне 95%.
Данные об этом сообщил в пятницу, 27 ноября, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».
Отмечается, что участие в испытаниях препарата приняли 100 граждан страны. Примерно 95% тестирований оказались эффективными.
Кроме этого, Дмитрий Мезенцев добавил, что в Москве и Минске оптимистично настроены на совместную работу для дальнейших испытаний «Спутник V». На данный момент в России ждут пока республика Беларусь зарегистрирует вакцину в соответствии со всеми правилами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Германии заявили о новой версии появления коронавируса в мире.
По словам эпидемиолога, опасный штамм инфекции появился на севере Италии, а уже позже распространился по всему миру.