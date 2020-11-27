Вакцина «Спутник V» показала эффективность в Белоруссии около 95%

Российская вакцина против коронавирусной инфекции показала внушающие результаты в Белоруссии. Клинические испытания выявили эффективность на уровне 95%.

Данные об этом сообщил в пятницу, 27 ноября, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

Отмечается, что участие в испытаниях препарата приняли 100 граждан страны. Примерно 95% тестирований оказались эффективными.

Кроме этого, Дмитрий Мезенцев добавил, что в Москве и Минске оптимистично настроены на совместную работу для дальнейших испытаний «Спутник V». На данный момент в России ждут пока республика Беларусь зарегистрирует вакцину в соответствии со всеми правилами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Германии заявили о новой версии появления коронавируса в мире.

По словам эпидемиолога, опасный штамм инфекции появился на севере Италии, а уже позже распространился по всему миру.